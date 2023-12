Usa prima destinazione per il beauty made in Italy - Cosmoprof North America Miami scalda i motori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si terrà dal 23 al 25 gennaio al Miami Beach Convention Center la Miami Edition di Cosmoprof North America, dopo la 20esima edizione di Las Vegas. Oltre 600 gli espositori attesi, la metà dei quali fanno il loro debutto a questo evento, non avendo mai esposto prima a Cosmoprof North America Las Vegas. Questo afflusso di nuovi partecipanti è un’attrazione irresistibile per rivenditori, acquirenti, importatori, esportatori e tutti i partecipanti esigenti che cercano di esplorare le ultime tendenze e innovazioni che plasmano il panorama dell’industria della bellezza.

Un’occasione importante per le aziende italiane del settore visto che gli Stati Uniti sono al primo posto della classifica degli importatori di bellezza made in Italy con 471 milioni di euro nel primo semestre dell’anno in aumento del 42,7% rispetto allo stesso periodo del 2022 (si veda articolo sotto); seguono Francia con 352 milioni (+17,9%) e Germania con 334 milioni (+44,7%). Da segnalare l’incremento del 69,9% della Russia, al decimo posto. Nella classifica anche Spagna (208 milioni, +27,8%), Regno Unito (178 milioni, +25,9%), Polonia (155 milioni, +34,5%), Hong Kong (136 milioni, +25,7%), in ripresa dalla contrazione del 24,3% dell’anno scorso per gli effetti generati dalla crisi geopolitica nei confronti della Cina. In calo, all’ottavo posto, i Paesi Bassi, gli unici con una flessione del 17,5% a 118 milioni; mentre gli Emirati Arabi arrivano noni con 114 milioni (+1%).

«Nel 2022 abbiamo assistito a uno storico sorpasso tra le destinazioni dell’export cosmetico italiano: gli Stati Uniti hanno infatti conquistato la prima posizione, superando la Francia – commenta Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia –. Questo dato, sicuramente influenzato anche dal favorevole cambio euro-dollaro, attesta il consolidamento dell’apprezzamento dell’offerta italiana sul mercato statunitense, dove il made in Italy si distingue per i suoi elevati standard di qualità, sicurezza e innovazione».