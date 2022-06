Usa, primarie repubblicane al Senato: vince Oz, candidato di Trump

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova importante vittoria per Donald Trump nelle primarie per le elezioni di Midterm: l’ex finanziere David McCormick ha riconosciuto la vittoria del chirurgo star tv Mehmet Oz, candidato sostenuto dal tycoon, nella gara per un seggio senatoriale in Pennsylvania. Dopo lo spoglio Oz aveva un margine coì’ risicato che era scattato il riconteggio ma con il riesame ancora in corso McCornick ha ammesso la sua sconfitta. McCormick ha chiuso la sua campagna venerdì sera, riconoscendo che il riconteggio in corso in tutto lo Stato non gli avrebbe dato abbastanza voti per recuperare la forbice.

Prima del riconteggio, Oz era in vantaggio su McCormick di 972 voti su 1,34 milioni di voti contati nelle primarie del 17 maggio. A questo punto si va verso una sfida tra Oz e il democratico John Fetterman, in quella che si preannuncia come una delle più importanti competizioni nazionali per il Senato. Oz, noto soprattutto come conduttore del programma televisivo diurno The Dr. Oz Show, ha dovuto superare una raffica di attacchi e le perplessità dei sostenitori più accaniti di Trump sulle sue credenziali conservatrici in materia di armi, aborto, diritti dei transgender e altre questioni fondamentali per i repubblicani.