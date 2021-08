New York, il governatore Cuomo accusato di molestie sessuali. Biden: deve dimettersi

Il governatore, visibilmente scosso e quasi in lacrime, in diretta tv si è difeso dalle pesantissime accuse di molestie mossegli dalla procuratrice generale dello stato, sostenendo di non aver «mai toccato nessuno in maniera non appropriata». «Sono profondamente dispiaciuto, questo non è quello che io sono», ha detto quindi Cuomo, negando le accuse e respingendo ogni ipotesi di dimissioni.

La difesa del governatore

Il governatore ha quindi sottolineato, mostrando diverse foto con diverse personalità, come il gesto di posare le sue mani sulle guance delle persone o quello di abbracciarle per salutarle fa parte di una gestualità ereditata dalla sua famiglia e dalla sua educazione, così come usare l’espressione “ciao bella!”. «Io bacio le persone sulla fronte, bacio le persone sulle guance, uomini e donne. A volte - ha proseguito - chiamo le persone amore, tesoro, a volte dico delle battute, ma l’intento è solo di mettere le persone a loro agio, nessuna molestia sessuale». «E a chi vuole usare questo momento per screditarmi e delegittimarmi - ha aggiunto Cuomo - dico solo che io guardo le mie figlie tranquillo, con la coscienza a posto».

Il 63enne Cuomo, esponente di una delle famiglie italoamericane più influenti e figlio dell’ex governatore dello stato di New York Mario Cuomo, era finito nel mirino delle critiche anche per il conteggio delle vittime da Covid nelle residenze per anziani, con in numeri ufficiali che sarebbero stati ridimensionati per mettere in luce la risposta virtuosa alla pandemia da parte dello stato di New York.