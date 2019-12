Gli Usa minacciano dazi contro la Francia. Nel mirino anche l’Italia, Parigi: «Ritorsioni»

Le procedure americane verso i dazi anti-francesi non sono ancora completate: audizioni pubbliche sulla proposta sono programmate a partire da 7 gennaio. Il periodo di commenti pubblici sui dazi durerà inoltre almeno fino al 14 gennaio. Solo dopo simili scadenze potrebbero entrare in vigore le rappresaglie. L'azione è però parsa ricevere immediato sostegno bipartisan: due influenti senatori, il repubblicano Chuck Grassley e il democratico Ron Wyden, hanno definito l'imposta francese «irragionevole, protezionista e discriminatoria». I due senatori hanno invitato nazioni che intendessero muoversi verso simili imposte a lavorare piuttosto per una soluzione in ambito multilaterale.



Prima ancora che fosse annunciata la raccomandazione dello Ustr, Le Maire aveva tuttavia sostenuto che proprio Washington sembrava volersi tirare indietro da soluzioni negoziali in ambito multilaterale, in particolare all'interno dell'Ocse. E aveva ribadito che Parigi «non abbandonera' mai e poi mai la volontà di tassare correttamente i giganti tech».



Aliquota del 3% sulle entrate dei giganti digitali

La tassa transalpina, firmata lo scorso luglio, impone una aliquota del 3% sulle entrate di aziende tecnologiche in Francia da attività quali pubblicità mirate e gestione di piattaforme di commercio elettronico. Il Presidente francese Emmanuel Macron aveva in seguito indicato che Parigi avrebbe se necessario rimborsato le aziende Usa, qualora cioè una soluzione complessiva concordata in ambito Ocse avesse deciso tasse inferiori.

Il negoziato ancora aperto non ha fermato la marcia della rappresaglia dell'amministrazione Trump. L'elenco dei prodotti francesi nel mirino de dazi - in tutto raggruppati in 63 categorie - comprende vini, formaggi, borse e porcellane. La cifra di 2,4 miliardi è circa il 5% del valore dell'export francese negli Usa, pari a 52 miliardi l'anno.

