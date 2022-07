Usa in recessione tecnica: Pil a -0,9%, peggio delle attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’economia americana si è contratta al passo annualizzato dello 0,9% tra aprile e giugno, la seconda crescita negativa consecutiva e un nuovo, forte segno di recessione che incombe se non ancora arrivata.

I dati, se non conosceranno revisioni, evidenziano quantomeno una “technical recession”. E, stando agli annali, l’unico caso di sei mesi di battute in ritirata del Pil che sono diventate recessione risale al 1947.



Incubo recessione

Arbitro ufficiale della grande “R” sarà adesso il National Bureau of Economic Research, il cui giudizio è previsto però soltanto fra mesi. Per sancirla l’Nber tiene conto di un ventaglio di barometri che vanno al di là del Pil, a cominciare dall’occupazione, e che mostrino una crisi diffusa e profonda. Sarebbe la seconda per gli Stati Uniti in soli due anni.L'economia, già reduce da una contrazione dell’1,6%, nell’ultimo trimestre ha fatto peggio delle previsioni medie, che ipotizzavano riuscisse a spuntare una crescita minima dello 0,3 per cento. «La festa è finita», ha sintetizzato S&P Global.

Sull'attività economica recente hanno pesato flessioni nelle scorte delle aziende, che hanno sottratto due punti all'andamento del Pil. Coma anche gli investimenti immobiliari residenziali, caduti del 14%, e tagli nella spesa pubblica. La spesa dei consumatori, oltre due terzi dell'output, ha frenato bruscamente all'1%, con gli americani vittime di un'inflazione che nell'intero trimestre ha marciato dell'8,6 per cento.

Il reddito personale, al netto del carovita, è diminuito dello 0,5 per cento.Il Presidente Joe Biden ha fatto buon viso a cattivo gioco, negando che il Paese sia avviato a una pericolosa crisi. «Non è una sorpresa che l'economia stia rallentando mentre la Federal Reserve interviene per combattere l'inflazione - ha detto -. Ma anche davanti a storiche sfide globali siamo sul giusto cammino e supereremo questa fase di transizione più forti e sicuri». E’ necessario guardare al di là del dato secco sul Pil: “non c’è un sostanziale rallentamento dell’economia o perdite di posti di lavoro”. Lo afferma il segretario al Tesoro americano Janet Yellen, mettendo comunque in evidenza che ci sono “numerosi rischi all’orizzonte, molti dei quali globali”.

La stretta della Fed

La Fed ha lanciato la più aggressiva campagna di strette di politica monetaria dagli anni Ottanta, cotonata da due mosse da 75 punti base sui tassi a giugno e luglio, anche se ha indicato che potrebbe adesso frenare i rialzi in attesa che facciano sentire appieno i loro effetti. Gli analisti anticipano forse altri 50 punti a settembre e 25 a novembre e dicembre. Lo stesso chairman della Banca centrale Jerome Powell ha tuttavia ammesso che evitare aumenti della disoccupazione e recessione sarà difficile.