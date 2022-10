Ucraina, ultime notizie. Allerta aerea dichiarata in tutta l’Ucraina. Bombe russe su siti energia ovest, manca corrente

8:55 Gb, russi continuano rinforzare attraversamenti fiume Dnipro

Le forze russe continuano a rinforzare i punti di attraversamento del fiume Dnipro, che sfocia nel Mar Nero attraversando la città di Kherson nell’Ucraina meridionale, ed hanno realizzato un ponte di chiatte a fianco al ponte Antonovskiy (che è stato danneggiato dalle forze ucraine): lo scrive l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Il rapporto, pubblicato oggi dal ministero della Difesa di Londra, commenta che probabilmente l’esercito russo è dovuto ricorrere a questo tipo di ponte - che veniva usato durante l’era sovietica - per la prima volta in decenni. Per realizzarlo, prosegue l’intelligence, sono state utilizzate chiatte civili a causa della perdita di “quantità significative” di attrezzature militari per la costruzione di ponti e ingegneri. Se il ponte di chiatte verrà danneggiato, conclude il rapporto, quasi certamente l’esercito vorrà ripararlo rapidamente poiche’ le sue forze a Kherson sono sempre più sotto pressione. Il uovo ponte è strategico anche per l’evacuazione in corso dei civili dalla regione di Kherson ordinata dai russi.