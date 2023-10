Ultime notizie mondo. Il repubblicano Mike Johnson eletto Speaker della Camera Usa

16:54 Xi a Petro, tra Cina e Colombia un nuovo partenariato strategico

Il presidente Xi Jinping ha salutato il nuovo “partenariato strategico” della Cina con la Colombia, incontrando a Pechino il suo omologo sudamericano Gustavo Petro, da ieri in Cina per una visita di stato che si chiuderà domani. “Sono lieto di annunciare insieme a voi l’aggiornamento delle relazioni bilaterali portate a livello di partnership strategica”, ha detto Xi rivolgendosi a Petro e alla sua delegazione, incontrati nella Grande sala del popolo. Le immagini del network statale Cctv hanno mostrato il leader cinese affiancato da alti funzionari, seduto di fronte alla delegazione di Petro sui lati opposti di un grande tavolo. Le relazioni tra Pechino e Bogotà “hanno sempre mantenuto un buon ritmo di sviluppo - ha aggiunto Xi nelle battute iniziali dell’incontro -. La Cina è disposta a collaborare per elaborare un progetto di relazioni Cina-Colombia capace di avvantaggiare meglio i nostri due popoli e a iniettare energia positiva nella pace e nello sviluppo nel mondo”. Bogotà non ha ancora aderito alla Belt and Road Initiative (Bri), ma Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia, aveva il proposito di “firmare un piano per la crescita delle relazioni bilaterali e degli strumenti di cooperazione”, in base a quanto riferito dal suo Ufficio prima della partenza per Pechino, puntando anche a “diversificare e ad aumentare le esportazioni verso la Cina”, il secondo partner commerciale del Paese sudamericano. La nomina come ambasciatore a Pechino del regista Sergio Cabrera - che trascorse gran parte della sua infanzia in Cina e prestò servizio nelle temute brigate giovanili della Guardia Rossa di Mao Zedong durante la Rivoluzione Culturale, oltre ad aver lavorato in Italia - è stata vista dagli osservatori tra gli sforzi per rafforzare le relazioni.