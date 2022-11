Usa, i Repubblicani riconquistano la Camera. Biden: «Pronto a lavorare insieme»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I repubblicani riconquistano la Camera dopo quattro anni, consegnando a Joe Biden un Congresso spaccato e una possibile ondata di indagini nei suoi confronti, della sua famiglia e della sua amministrazione.

Biden: «Pronto a lavorare con i repubblicani»

Pur consapevole dei rischi all’orizzonte e dei problemi che un Congresso diviso potrebbe creare alla sua agenda, il presidente si congratula con i conservatori per la conquista della maggioranza alla Camera.

Constatando come le elezioni di midterm hanno «mostrato la forza e la resilienza della democrazia americana» con gli elettori che hanno «respinto i negazionisti, la violenza politica e l’intimidazione», Biden si dice «pronto a lavorare con i repubblicani».

Riflettori puntati su Nancy Pelosi

Il suo messaggio è per Kevin McCarthy, il leader dei conservatori alla Camera in predicato a prendere il posto di Speaker di Nancy Pelosi. Proprio su Pelosi sono puntati i riflettori: la potente democratica non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro ma potrebbe farlo a breve, forse nei prossimi giorni.

Nonostante il rincorrersi di voci, un suo trasferimento in Italia per diventare ambasciatrice sembra - a sentire il suo portavoce - escluso. Pelosi, 82enne di origini abruzzesi e molisane, ha detto che sulla sua decisione peserà l’incidente di cui è stato vittima il marito Paul, assalito in casa a martellate. I