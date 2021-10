Usa: repubblicani Senato bloccano ancora riforma elettorale

Ascolta la versione audio dell'articolo

I repubblicani in Senato bloccano per la terza volta il ’Freedom to Vote Act’, il provvedimento fortemente voluto dai democratici che aveva come obiettivo quello di rafforzare i diritti di voto dopo le strette portate avanti in diversi stati conservatori. Il provvedimento è stato bloccato con 50 voti contro i 49 favorevoli. Per i democratici si tratta di un nuovo schiaffo.