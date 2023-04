Usa, il retailer per la casa Bed Bath & Beyond porta i libri in tribunale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bed Bath & Beyond Inc ha presentato istanza di bancarotta ai sensi del Chapter 11 della procedura fallimentare Usa, dopo che la catena di negozi di articoli per la casa non è riuscita a ottenere i fondi necessari per rimanere a galla.



Il gruppo con sede a Union, nel New Jersey, ha presentato istanza di fallimento elencando sia le attività che le passività stimate tra 1 e 10 miliardi di dollari, secondo quanto riportato in un documento del tribunale.Il numero dei creditori è stimato in una forchetta tra 25mila e 50 mila.

A febbraio, il rivenditore aveva cercato di raccogliere fino a 1 miliardo di dollari attraverso l’offerta di azioni privilegiate e warrant per evitare il fallimento. L’azienda è riuscita a raccogliere 360 milioni di dollari da questa complessa operazione, aiutandola a pagare le inadempienze sui prestiti e gli interessi sulle obbligazioni senior.

Alla fine di marzo Bed Bath ha annunciato l’intenzione di vendere azioni per un valore di 300 milioni di dollari, avvertendo ancora una volta che avrebbe potuto dichiarare bancarotta se non fosse riuscita a ottenere i fondi.

Molto popolare negli anni 90

Il retailer ha raggiunto la popolarità negli anni Novanta come meta di shopping per le coppie di nuovi sposi, ma ha accusato un calo della domanda negli ultimi anni a causa del fallimento della sua strategia di merchandising che prevedeva la vendita di un maggior numero di prodotti a marchio del negozio (private label).