Usa, rissa con sparatoria in Florida, 2 morti e 18 feriti

Due persone sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite nelle prime ore di domenica in Florida in seguito a una rissa sfociata in una sparatoria: lo riporta l’emittente tv Abc sul suo sito.

La rissa è scoppiata verso le 3:00 del mattino (le 8:00 in Italia), quando stavano chiudendo i bar, a Ybor City, un quartiere di Tampa, ha riferito il capo del dipartimento di polizia della città, Lee Bercaw.

Centinaia di persone erano presenti quando è iniziata la sparatoria, ha affermato Bercaw in una conferenza stampa, aggiungendo che un uomo si è costituito alla polizia.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti.