Usa, rivolta per Jacob Blake in Winsconsin: due morti Nuovo caso di violenza nei confronti di un afroamericano. Il 29enne Blake è paralizzato, dopo otto colpi a bruciapelo sparati domenica scorsa davanti ai suoi bambini di Marco Valsania

In Winsconsin il governatore Tony Evers ha dichiarato lo stato di emergenza, dopo i disordini che hanno fatto seguito alle violenze da parte della polizia nei confronti di un altro cittadino afroamericano, questa volta gravemente ferito. Un’altra tragedia a sfondo razziale, tra la comunità nera e le forze dell’ordine. Questa volta nella cittadina di Kenosha in Wisconsin. Un dramma che ha subito innescato nuove ondate di proteste in numerose altre città americane, contro gli abusi ai danni delle minoranze etniche, e domande di giustizia. Come anche nuove notti di disordini e scontri, di saccheggi di negozi, incendi di palazzi e vetture, mentre l’America si interroga su una continua e profonda crisi razziale e sociale che oggi si somma a quella economica e alla pandemia.

Una persona è rimasta uccisa a colpi di pistola e altre due sono rimaste ferite martedì notte a Kenosha, nello stato americano del Wisconsin, durante le manifestazioni contro la polizia per Jacob Blake, l'afroamericano rimasto ferito da alcuni agenti. Più tardi i morti sono saliti a due. Dai video postati on line si vedono numerose persone correre per le strade di Kenosha con in sottofondo il rumore dei colpi di pistola e alcuni giovani a terra. “Tre persone sono state colpite da proiettili, una di queste è morta”, ha detto lo sceriffo della contea David Beth. La sparatoria è avvenuta nella terza notte di proteste contro la polizia dopo che il 29enne afroamericano Blake è stato colpito alla schiena da diversi colpi di pistola, il tutto ripreso da un video. Il giovane è rimasto paralizzato alle gambe dopo che i proiettili hanno raggiunto la spina dorsale e frantumato alcune vertebre.



Il caso Jacob Blake

Jacob Blake, la vittima delle pallottole degli agenti, è ricoverato in ospedale in serie condizioni, paralizzato dalla vita in giù. A riportarlo è stato il padre del 29enne. Agenti gli hanno sparato a bruciapelo, domenica pomeriggio, sette o otto volte alla schiena. Lo hanno fatto mentre cercava di risalire in auto dove si trovavano, seduti sul sedile posteriore, tre giovanissimi figli, di 8, 5 e 3 anni di età. Dai conoscenti la vittima è stato descritto come un padre affettuoso, in tutto ha sei figli e spesso giocava con loro. Blake sembra fosse tuttavia oggetto di un mandato di arresto, stando ad alcune fonti di stampa americane, emesso a maggio per una disputa familiare. La polizia non ha indicato se gli agenti fossero al corrente del mandato o meno, né se si fossero recati sul posto per separate ragioni.



Il dramma

La tragedia, ripresa in un agghiacciante video di una ventina di secondi da un vicino di casa di Blake, è avvenuta a Kenosha, centomila abitanti, un tempo centro manifatturiero dell’auto a metà strada tra Milwaukee e Chicago sul lago Michigan. La dinamica degli avvenimenti è sotto indagine da parte delle autorità, con i poliziotti che sono stati al momento sospesi dal servizio attivo. La polizia a Kenosha non è tenuta a indossare telecamere fino al 2022. Da quanto appare sul video amatoriale, uno degli agenti afferra la maglietta di Blake girato di spalle e mentre quest’ultimo fa per entrare in auto gli spara ripetutamente e a bruciapelo nella schiena. Il corpo di Blake si accascia dentro il veicolo. Secondo l’avvocato della famiglia della vittima, la polizia era arrivata sul luogo dopo una chiamata per violenza domestica.



Nuove proteste contro polizia e razzismo

La tragedia, in attesa di risultati delle indagini, ha rilanciato negli Stati Uniti dure accuse contro gli abusi delle forze dell’ordine ai danni delle minoranze etniche, dando vita a due giorni di manifestazioni a Kenosha, con escalation della tensione e scene di violenza e scontri nella notte. Palazzine, negozi, vetture, sono stati dati alle fiamme o sono stati al centro di episodi di vandalismo. Un’intera area di business in un quartiere centrale è stata devastata, da un ristorante a un negozio di materassi e a uno di elettronica. Il governatore democratico dello Stato, Tony Evers, ha condannato l’azione degli agenti ma ha mobilitato almeno 125 soldati della guardia nazionale per cercare di mantenere l’ordine nella cittadina. È stato istituito anche un coprifuoco.