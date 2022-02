Ucraina, Usa: «La Russia ha inviato una risposta su de-escalation». Ma Mosca nega

L’ambasciata ha ricordato che sono stati gli Usa a «incoraggiare il colpo di stato nazionalista» a Kiev a seguito del quale la popolazione della Crimea è stata «minacciata di sterminio» e sono sempre gli Usa che forniscono alle autorità ucraine «armi offensive moderne che alimentano la volontà del governo di Zelensky di risolvere con la forza il problema del Donbass». «Il movimento delle forze armate della Federazione russa sul nostro territorio è un nostro diritto sovrano e non minaccia nessuno», è aggiunto nella nota.

Atteso colloquio Blinken-Lavrov

Per la giornata di martedì 1 febbraio, intanto, è previsto un colloquio tra il segretario di Stato Antony Blinken e la sua controparte russa, Sergei Lavrov. La risposta russa arriva mentre l’amministrazione Biden continua a fare pressioni sul Cremlino per ridurre la crisi crescente al confine con l’Ucraina, dove si sono ammassati circa 100.000 soldati russi. La Russia , tuttavia non ha intenzione di «fare passi indietro» di fronte alla minaccia delle sanzioni statunitensi per quanto riguarda la situazione in Ucraina. Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’ambasciata russa negli Stati Uniti, secondo la quale è Washington a generare le tensioni bilaterali. Lo riporta l’agenzia Tass. «Chi genera le tensioni non è Mosca ma Washington. Non faremo passi indietro e rimarremo sull’attenti, ascoltando le minacce delle sanzioni statunitensi», sottolinea.



La visita di Orban a Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin accoglierà martedì il primo ministro ungherese Viktor Orban a Mosca per colloqui su una serie di tematiche, tra cui quella della sicurezza in Europa. Ad annunciarlo è stato il Cremlino. L’incontro sarà il primo colloquio a tu per tu tra il presidente russo e il leader di uno stato membro della Nato dall’inizio dell’escalation delle tensioni tra Russia e Occidente sull’Ucraina. Putin intende parlare con Orban di rafforzamento della cooperazione tra i due paesi in aree quali il commercio, l’energia e persino la cultura, secondo quanto anticipato dal Cremlino. Orban sarebbe anche interessato ad ottenere per l’Ungheria prezzi favorevoli sul gas russo durante il suo incontro con Putin. Un altro argomento di comune interesse riguarda l’ampliamento della centrale nucleare ungherese di Paks, che sarà affidata alla compagnia nucleare russa Rosatom. L’inizio dei lavori è stato più volte posticipato per problemi procedurali.

Usa, via famiglie diplomatici da Bielorussia



Gli Stati Uniti, nel frattempo, hanno ordinato alle famiglie dei dipendenti del governo americano di stanza in Bielorussia di lasciare il Paese dell’Est Europa, considerato molto vicino a Mosca dopo le recenti esercitazioni militari congiunte. Il Dipartimento di Stato americano ha inoltre consigliato ai cittadini americani di non recarsi in Bielorussia a causa, in particolare, del «rischio di detenzione e dell’insolita e preoccupante presenza militare russa lungo il confine con l’Ucraina. La situazione è imprevedibile e le tensioni nella regione sono aumentate», aggiunge la diplomazia americana.

Washington aveva già chiesto il 23 gennaio la partenza delle famiglie dei diplomatici americani a Kiev, «a causa della persistente minaccia di un’operazione militare russa». Il personale locale e il personale non essenziale possono anche lasciare l’ambasciata in Ucraina, se lo desiderano.