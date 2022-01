Usa-Russia, ultime ore per la diplomazia. Biden: «Ogni passo in Ucraina è invasione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vorremmo ricordare alle grandi potenze - twitta Volodymyr Zelenskyj, il presidente ucraino - che non ci sono “incursioni minori”, o piccole nazioni. Così come non esistono vittime minori, o minori sofferenze per la perdita delle persone care».

Zelenskyj non è stato il solo a replicare al presidente americano Joe Biden che la sera di mercoledì era sembrato immaginare una risposta meno dura e meno compatta, da parte degli alleati occidentali, all’idea di un’«incursione minore» russa in Ucraina. Non è stata affatto una luce verde a Mosca, ha chiarito alla Cnn Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato.

Confuso anche su quelle che ritiene possano essere le intenzioni di Putin, lo stesso Biden giovedì è tornato sui propri passi ricordando che «se qualunque unità russa attraversa il confine ucraino, quella è un’invasione». Che provocherà una «risposta economica, dura e coordinata, che ho discusso in dettaglio con i nostri alleati e presentato allo stesso tempo molto chiaramente al presidente Putin. Non ci sia nessun dubbio - ha detto ancora Biden -, se Putin fa questa scelta, la Russia pagherà un prezzo pesante».

E tra le scelte possibili, oltre al grande timore di un’invasione vera e propria, Biden ha ricordato che «la Russia ha una lunga storia di modi alternativi per compiere un’aggressione: tattiche paramilitari, attacchi ibridi, cyberattacchi, azioni compiute da soldati russi che non indossano l’uniforme russa». Come i cosiddetti “omini verdi”, ha ricordato il presidente americano facendo riferimento ai militari senza nome e senza mostrine che nel febbraio/marzo 2014 apparvero come dal nulla in Crimea, a preparare la strada al ritorno dei russi. «Dobbiamo essere pronti a rispondere anche a tutto questo in modo deciso e unito», ha concluso Biden.

La leva Nord Stream

L’unità del fronte occidentale - Stati Uniti, Nato e Unione Europea - a fianco dell’Ucraina è stata al centro anche della giornata del segretario di Stato americano Antony Blinken, giovedì a Berlino per incontrare il ministro degli Esteri Annalena Baerbock e il cancelliere Olaf Scholz. La sintonia con la Germania è particolarmente significativa per il passo successivo, l’incontro tra Blinken e Sergej Lavrov, il ministro degli Esteri russo, venerdì a Ginevra. Nei giorni scorsi Scholz e Baerbock hanno ammesso per la prima volta la possibilità di bloccare il progetto Nord Stream 2 (gasdotto russo-tedesco su cui i Verdi, ora al Governo, hanno una posizione diversa rispetto al Governo precedente) in caso di intervento russo in Ucraina. «Il gas non sta ancora scorrendo - ha osservato Blinken in conferenza stampa accanto ad Annalena Baerbock - il che significa che il gasdotto può essere una leva per la Germania e gli Stati Uniti».