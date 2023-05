Hollywood, salta la trattativa sui compensi: sceneggiatori in sciopero

Lo sciopero si inserisce in un contesto di contrazione generale della spesa per l’intrattenimento, dopo diversi anni di boom in cui Netflix Inc., Walt Disney Co. e altri hanno speso molto per creare nuovi programmi per i loro servizi di streaming. La Disney sta per licenziare 7.000 dipendenti, molti dei quali hanno lavorato alla creazione o al marketing degli spettacoli.

La crisi dell'industria dell'intrattenimento

La produzione cinematografica e televisiva a Los Angeles è crollata del 24% nel primo trimestre, come rilevato da FilmLA, che gestisce i permessi per le riprese. Tra le categorie più colpite ci sono le fiction televisive, un punto fermo della TV via cavo e in streaming, che hanno subito un calo del 40%.

L’interruzione del lavoro può avere un impatto molto più ampio sulle economie locali, ripercuotendosi sulle retribuzioni di tutti, dai ristoratori ai falegnami. Secondo le stime del Milken Institute, uno sciopero degli scrittori del 2007, durato tre mesi, ha comportato la perdita di 37.700 posti di lavoro e di 2,1 miliardi di dollari di produzione economica. Ha anche stimolato l’aumento della programmazione di reality TV, che richiede meno scrittori.





