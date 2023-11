Sam Bankman-Fried condannato per truffa: rischia decine di anni di carcere

Ascolta la versione audio dell'articolo

La giuria federale di New York si è pronunciata nel giro di poche ore dalla fine del processo: ha ritenuto Sam Bankman-Fried colpevole di tutti e sette i reati di truffa e riciclaggio dei quali era accusato nel colossale scandalo che ha visto il crack del grande crypto-exchange Ftx. L’ex ragazzo prodigio, a 31 anni, rischia adesso una condanna a decine di anni di carcere - in tutto fino a 110 - per aver rubato miliardi di dollari ai suoi clienti. La data per stabilire la pena è stata fissata per il 28 marzo dell’anno prossimo.

La decisione dei giurati, dopo cinque ore di deliberazioni, segna la brusca caduta di quello che era stato chiamato il re del crypto, che aveva trasformato la Ftx in una colossale piattaforma di scambi durante il boom delle valute digitali. Nella sua ascesa, aveva mobilitato accanto a sè celebrità e elargito generose donazioni politiche, alzando il proprio profilo a New York come a Washington.

Il processo

Il processo è durato un mese, con la pubblica accusa che ha potuto contare sul pentimento e la cooperazione di numerosi ex stretti collaboratori di Bankman-Fried. Alla fine il grande accusato ha deciso di testimoniare direttamente in propria difesa, sostenendo di non aver mai voluto truffare nessuno, di aver voluto anzi costruire una nuova industria che fosse regolamentata e di essere solo colpevole di non aver istituito migliori pratiche di gestione del ischio. I testi d’accusa, in tutto 18, hanno tuttavia dipinto una realtà ben diversa: hanno asserito che aveva chiesto loro di truccare bilanci e di commettere reati, tra i quali facilitare segretamente i passaggi di fondi da Ftx al fondo hedge collegato - e sempre da lui controllato - Alameda Research.

La procura ha definito l’imputato ora trovato colpevole come uno spregiudicato miliardario che si è fatto architetto di una colossale truffa. Ha usato fondi di clienti, ingannandoli, per propri investimenti rischiosi, acquisti di immobili di lusso, donazioni politiche e spese personali per una vita da jet set tra i potenti, compresi capi di stato, e famosi.

In arrivo possibili nuove accuse

Gli avvocati difensori hanno indicato che Bankman-Fried continuerà a sostenere la propria innocenza e a battersi contro le accuse. Damian Williams, il procuratore federale di Manhattan, ha risposto che “se l’industria delle cryptocurrency è nuova, e protagonisti quali Sam Bankman-Fried possono essere nuovi, questo genere di corruzione è antica. Questo caso è sempre stato incentrato sulle menzogne, l’inganno e il furto”. Sam Bankman-Fried potrebbe dover affrontare anche ulteriori accuse, di truffa bancaria e tangenti: un nuovo processo per quei reati è al momento ipotizzato per marzo. Le procura dovrà comunicare al giudice entro febbraio se intende procedere con le nuove incriminazioni.