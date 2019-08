Usa, scattano nuove sanzioni contro il ministro degli esteri iraniano Zarif Congelati tutti gli asset che Zarif ha negli Stati Uniti e divieto di ingresso nei confini statunitensi. Il capo della diplomazia iraniana potrebbe incontrare anche inediti ostacoli a spostamenti fuori dal proprio Paese di Marco Valsania

Pressing Usa sull'Europa per la missione nel Golfo

New York - La strategia di “massima pressione” americana contro l'Iran schiaccia con le sue sanzioni il Ministro degli Esteri di Teheran Javad Zarif. La decisione contro Zarif, annunciata ieri sera dalla Casa Bianca, era stata preannunciata in giugno ma la sua entrata in vigore rappresenta un drastico giro di vite: il Dipartimento di Stato aveva infatti finora insistito per ritardarla, citando il rischio di paralizzare del tutto qualunque opzione diplomatica nei confronti di Teheran. Vittima della misura potrebbero adesso essere in realta' tutti i paesi, a cominciare dall'Europa, che stavano tentando di tenere tuttora in vita soluzioni negoziali alla crisi.

Le sanzioni sono state decretate in risposta a quelle che gli americani considerano dimostrazioni di crescente aggressivita' da parte del governo iraniano, tra le quali un recente nuovo test missilistico e il sequestro d'una petroliera battente bandiera britannica nello Stretto di Hormuz. Teheran risponde che le sue azioni sono state invece la replica a violazioni americane.

La scelta di Washington minaccia nei fatti di complicare le strategie dell'Unione Europea. Le sanzioni ordinano infatti si' il congelamento di ogni asset che Zarif abbia negli Stati Uniti e il divieto a qualunque suo ingresso nei confini statunitensi. Ma anche aziende e individui che abbiano rapporti con il ministro potrebbero finire nel mirino. E il capo della diplomazia iraniana potrebbe incontrare inediti ostacoli a spostamenti fuori dal proprio Paese. Le capitali europee avevano visto ad oggi proprio in lui un interlocutore per cercare di mantenere in vita l'accordo di denuclearizzazione del 2015 anche senza il sostegno di Washington.

