Usa, scontro Biden-Trump: «Sei una minaccia per la democrazia»

I sondaggi

E mentre in un sondaggio del Wall Street Journal Trump è in vantaggio di 4 punti (47% a 43%) su Biden (ma Haley lo stacca di 17 punti, 51% a 34%), Axios ha diffuso il primo totonomi di una possibile futura amministrazione Trump: l’ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon come chief of staff, l’ex consigliere Stephen Miller (architetto delle sue politiche sui migranti) come attorney general, il genero Jared Kushner come segretario di Stato con carta bianca sul Medio Oriente.

L’ex consigliere del Pentagono Kash Patel, distintosi nella guerra trumpiana contro la comunità dell’intelligence, sarebbe considerato per un ruolo nella sicurezza nazionale, potenzialmente anche alla guida della Cia.

Per il Pentagono in corsa il senatore Tom Cotton, un ex ufficiale di fanteria che scrisse sul Nyt un intervento a sostegno del ricorso dell’Insurrection Act per schierare l’esercito contro i disordini civili. Tra i papabili per la vicepresidenza anche l’ex anchor di Fox News Tucker Carlson.

