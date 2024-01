Haley e DeSantis si scontrano duramente nel dibattito repubblicano: attacchi a Trump e accuse reciproche. Chris Christie si ritira

Ascolta la versione audio dell'articolo

Accuse e attacchi a ripetizione. Sul palco dell’ultimo dibattito repubblicano prima dei caucus dell’Iowa, Nikki Haley e Ron DeSantis si sfidano per la prima volta da soli faccia a faccia in diretta sulla Cnn. Trump diserta il dibattito e si concede a Fox News. Haley è sicura: «I sondaggi indicano che io batto Joe Biden». DeSantis punta invece sul muro con il Messico e sottolinea: «Sarò un presidente di cui essere orgogliosi». Cambi canale e Trump ribatte: «Biden è il caos. I mercati crolleranno se non vinco le elezioni. Quando ero presidente», sostiene The Donald, «il mondo mi temeva». Trump quindi ha ammesso di sapere già chi sarà il suo vice. «Non posso dirlo ancora», ha detto però l’ex presidente.

Il dibattito tra Haley e DeSantis è seguito all’annuncio a sorpresa di Chris Christie che ha ritirato la sua candidatura e mentre Trump su Fox raccontava la sua visione incontrastato. Haley e DeSantis hanno criticato l’ex presidente a distanza. Trump «ha perso le elezioni del 2020, Biden ha vinto. Va ripetendo che il 6 gennaio è stato un giorno meraviglioso mentre per me è stato terribile», ha detto Haley prevenendo «quattro anni di caos» se l’ex presidente dovesse vincere e ribadendo che gli Stati Uniti hanno bisogno di leader di nuova generazione. «Il prossimo presidente deve avere chiarezza morale» e una visione «su venti anni, non su quattro o otto», ha aggiunto l’ex governatrice del South Carolina.

«Mi piacerebbe che Trump fosse qui, perché io corro contro di lui» ha precisato ancora, cercando così di sminuire il suo rivale DeSantis, contro il quale ha lanciato il sito desantislies.com, per raccogliere tutte le bugie del governatore della Florida. La sua campagna sta «esplodendo: non riesce a gestirla, come può gestire il paese?», ha puntato il dito Haley. DeSantis non ha subito passivamente gli attacchi: l’ex ambasciatrice all’Onu «potrebbe essere più liberal del governatore della California Gavin Newsom », ha detto osservando come alla «Casa Bianca non abbiamo bisogno di una contabile, ma di un leader».

Haley è «debole» sull’immigrazione, ha aggiunto criticando anche Trump sui migranti. «Aveva promesso che avrebbe costruito il muro al confine con il Messico e che avrebbe aumentato le espulsioni di migranti illegali ma non lo ha fatto: ha espulso meno immigrati di Barack Obama», ha spiegato, mettendo in evidenza la necessità di aver un muro al confine. I toni fra i due contendenti alla Casa Bianca sono saliti ancora di più sull’Ucraina. Haley ha ribadito il suo sostegno a Kiev perché «se vince la Russia, vince la Cina» su Taiwan. DeSantis invece ha ribadito la sua contrarietà, osservando come Haley sia più preoccupata dei confini ucraini che di quello americano. L’agguerrita battaglia di 120 minuti davanti alle telecamere fra Haley e DeSantis difficilmente cambierà l’esito dei caucus in Iowa, dove Trump ha un vantaggio a doppia cifra. I due però si contendono il secondo posto e, almeno per le prime primarie, si affronteranno in modo spietato per cercare di affermarsi come l’anti-Trump.