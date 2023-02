Usa: secondo pallone cinese avvistato sul Sud America. Cina: visita di Blinken non programmata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli Usa posticipano la visita del segretario di Stato Antony Blinken in Cina, dopo che un pallone aerostatico di Pechino ha sorvolato una base militare nucleare nel Montana. La Cina parla di errore «causato dai venti». Ma il Pentagono ha annunciato già che un secondo pallone aerostatico di Pechino è in volo, sull’America Latina stavolta. Media e politici Usa «approfittano dell’incidente» per attaccare e diffamare, afferma la Cina. Ai minimi storici, insomma, le relazioni diplomatiche tra Washington e Pechino dopo l’ennesimo incidente diplomatico/militare.

Lo scambio di accuse Washington-Pechino

Blinken ha bollato l’episodio come atto «irresponsabile» da parte della Cina, «una violazione della sovranità americana e della legge internazionale». Il segretario di Stato ha ribadito di aver posticipato la sua visita a Pechino perché «le condizioni non erano favorevoli», sottolineando che i «canali di comunicazione con la Cina restano aperti». Pechino fa spallucce: «In effetti, nessuna delle due parti ha mai annunciato che ci sarebbe stata una visita. È una questione statunitense (il rinvio della visita di Blinken, ndr) e noi lo rispettiamo», recita una nota del ministero degli Esteri cinese.

Il secondo avvistamento

Quanto al nuovo avvistamento «stiamo ricevendo segnalazioni di un pallone in transito in America Latina. Ora valutiamo che si tratti di un altro pallone di sorveglianza cinese», ha affermato il generale Usa Patrick Ryder in una dichiarazione alla Cnn. Non è chiaro esattamente dove si trovi il pallone sopra l’America Latina, ma un altro funzionario statunitense ha detto alla Galileus Web che al momento non sembra essere diretto negli Stati Uniti.