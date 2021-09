Usa, al Senato i repubblicani bloccano il disegno di legge anti-shutdown

1' di lettura

I repubblicani del Senato hanno bloccato un disegno di legge che avrebbe finanziato il governo del presidente Joe Biden, fornito miliardi di dollari in aiuti contro gli uragani e scongiurato un default nei debiti degli Stati Uniti. Come scrive il Washington Post, l’opposizione dei repubblicani ha inferto un «colpo mortale» alla misura che era stata approvata alla Camera la scorsa settimana, e che ora aumenta la pressione sui Democratici affinché escogitino un percorso alternativo prima delle scadenze fiscali urgenti.

La mancata risoluzione dei problemi potrebbe causare gravi calamità finanziarie, ha avvertito la Casa Bianca, facendo precipitare gli Stati Uniti in un’altra recessione. La scadenza più urgente è la mezzanotte di giovedì, quando il Congresso dovrà adottare una misura per finanziare il governo o alcune agenzie federali rischiano di chiudere venerdì mattina. Il tetto del debito va aumentato entro la metà di ottobre o si rischia un primo default in assoluto, che potrebbe destabilizzare i mercati globali.

