Sommergibile Titan: ossigeno esaurito, ma le ricerche continuano. Falsa traccia i rumori captati

Il conto alla rovescia per la disponibilità di ossigeno si è ormai esaurito. Sono per questo sempre più ridotte le possibilità di ritrovare in vita i cinque passeggeri del Titan, il sommergibile dell’Oceangate scomparso da domenica mentre era in immersione per raggiungere il relitto del Titanic. Le ricerche, rimaste sin qui senza esito, però proseguono: la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha annunciato infatti che le operazioni di “salvataggio” del sommergibile e del suo equipaggio stanno continuando.

“Anche in casi particolarmente complessi, la volontà di vivere delle persone deve essere presa in considerazione. E così continuiamo a cercare e continuiamo i nostri sforzi di salvataggio”, ha detto il contrammiraglio John Mauger, capo delle operazioni di ricerca alla Nbc.

In caso di emergenza il sommergibile disperso dispone di una riserva di ossigeno sufficiente per 96 ore circa. Le operazioni di ricerca si sono intensificate negli ultimi giorni, dopo che sono stati captati rumori provenienti dal fondale martedì e di nuovo ieri. Ma Mauger ha gelato le speranze di chi sperava che quanto captato provenisse dal sommergibile. I suoni rilevati all’inizio di questa settimana nella ricerca del Titan erano generati dal “rumore di fondo dell’oceano”, ha spiegato il contrammiraglio a Sky News. Gli ufficiali stanno continuando le loro analisi, ha aggiunto, ma la Guardia Costiera sta aspettando un rapporto completo per intervenire.

Area di ricerca ampliata a 26mila kmq

La Marina continuerà comunque a cercare tutte le “informazioni disponibili” sui suoni subacquei rilevati. In attesa di nuovi elementi l’area della ricerca è stata ampliata ad una zona che equivale in superficie a circa 10mila miglia quadrate - 26mila km quadrati - e in profondità scende fino a 2,5 miglia, circa 4mila metri.

In giornata è arrivato nell’area di ricerca anche il Victor 6000, un sommergibile per le immersioni profonde gestito dall’istituto di ricerca francese Ifremer. Le luci e le telecamere che Victor 6000 ha a bordo consentiranno al team sulla nave di superficie di vedere in tempo reale cosa si trova sul fondo dell’oceano a una distanza approssimativamente equivalente a un piccolo campo da tennis.