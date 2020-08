Usa, a sostegno di Trump presidente scendono in campo Melania e la dinastia La First Lady: Donald è una persona autentica, vuole solo il bene dell’America. Pompeo esalta la politica estera del tycoon. Gli interventi dei figli Eric e Tiffany dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Le elezioni americane sono diventate un referendum. Pro o contro Trump. La convention repubblicana senza pubblico, arrivata al secondo giorno, è tutta giocata sul culto della personalità del suo leader e del trumpismo. Non si parla di programmi politici, non ci sono i valori nel Grand Old Party, ormai ridotto a poca cosa, senza veri leader a sostenere il candidato dietro la sua ingombrante presenza. Più che la convention repubblicana è un Trump Show, che è l’ispiratore, il regista e la star di tutti gli interventi studiati ad arte dalla squadra di producer di “The Apprentice”, la sua vecchia trasmissione televisiva.

L’assegno in bianco del partito

Il programma politico per il secondo mandato di Trump è un assegno firmato in bianco dal partito dell'elefantino. I punti del Trump 2.0 sono una lista di titoli. Dozzine di ambiziosi obiettivi senza alcun dettaglio. Il messaggio che viene fuori da tutti gli interventi che si sono succeduti finora nell'imponente architettura neoclassica dell'Andrew Mellon Auditorium di Washington, tra sfilate di bandiere e musiche patriottiche che collegano i vari momenti della convention senza pubblico, alcuni live e altri registrati, è un messaggio divisivo dai toni populisti: senza Trump l’America rischia la deriva verso la sinistra radicale del partito democratico: il duo Biden-Harris, che continua a guidare tutti i sondaggi, cambierà il paese in peggio. Trump dopo quattro anni alla Casa Bianca si definisce ancora “un outsider del partito e della presidenza”. Joe Biden è un uomo delle istituzioni, senatore democratico moderato da 40 anni e per due mandati vice presidente di Barack Obama. Ma il messaggio di paura e di rabbia viscerale passa.

Nuovo attacco al voto per posta

Il presidente ha accettato la candidatura da Charlotte, in North Carolina, arrivata all’unanimità nel partito, davanti alle braccia alzate dei 330 delegati con i telefonini che immortalavano il momento. E ha subito attaccato il voto per corrispondenza e il pericolo di frodi elettorali. Uno dei cavalli di battaglia sui cui batte per delegittimare l’esito elettorale in caso di sconfitta a suon di ricorsi legali. Ci è tornato ieri sopra con un tweet, condiviso in pochi minuti da oltre 15mila sostenitori: «80 milioni di voti postali sono un vantaggio sleale. È una road map verso il disastro. Frodi e voti persi come mai prima, tra il 20% e il 30% annullati».

Il sostegno a oltranza dei bianchi

Trump e il trumpismo hanno dato ormai un imprinting al partito repubblicano archiviando le radici liberiste piantate da Reagan 40 anni fa con un governo snello e un interventismo in politica estera, lasciando campo aperto all’ala più conservatrice. Trump è sostenuto dai settori più tradizionalisti della società americana, dal voto rurale e dai bianchi soprattutto, working-class, poco acculturata di solito, in gran parte uomini, spaventati dall’immigrazione, dal crescente multiculturalismo, dai cambiamenti demografici che li trasformeranno in minoranza nel 2040 secondo le previsioni e dalla perdita di leadership economica di fronte all’avanzata cinese.

L’incognita coronavirus

L'incognita rispetto ai piani di rielezione di Trump è rappresentata dal coronavirus. Nonostante i messaggi che si ripetono di un'America che tornerà presto grande. Il tassello mancante del messaggio è come e quando questo potrà avvenire. Con quasi 200mila morti e 6milioni di casi causati dal Covid, la pandemia fuori controllo nel paese e i milioni di americani che hanno perso il lavoro e a fine estate perderanno anche i benefit che ricevono dai piani di aiuto federali in scadenza: le compagnie aeree americane hanno annunciato ieri che in autunno lasceranno a casa 19mila dipendenti. Nonostante Wall Street continui a guadagnare, non è chiaro insomma come far ripartire Main Street. Qui davvero Trump, al di là dei fiumi di retorica di questi giorni, la Dinasty della famiglia Trump che si alterna sul palco e i trumpster più agguerriti, si gioca la rielezione. Una ricetta nella sua leadership contraddittoria non c’è ancora.