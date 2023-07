Usa, sparatoria in Georgia: 4 morti. Killer in fuga, la polizia: «È armato e pericoloso»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Almeno 4 persone sono morte in una sparatoria a Hampton, in Georgia, a sud degli Stati Uniti. Il killer è in fuga e la polizia ha avvertito la popolazione locale di evitare tutta la zona attorno alla cittadina a sud di Atlanta. L’uomo, precisa la polizia, è «armato e pericoloso». Lo ha detto la polizia che ha anche offerto una ricompensa di 10mila dollari per qualsiasi informazione che porti al suo arresto. Le vittime sono tre uomini e una donna, adulti. Il killer si chiama Andre Longmore e ha 40 anni. Ancora non è chiaro il movente della sparatoria.