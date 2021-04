Usa, sparatoria in un liceo del Tennessee: diversi feriti

1' di lettura

Una sparatoria a Konxville, in Tennessee, avrebbe provocato diverso feriti in un liceo. Lo riportano diversi media americani. Tra le persone colpite ci sarebbe anche un poliziotto. A quanto ha fatto sapere il dipartimento di polizia di Knoxville la sparatoria è segnalata alla Austin-East Magnet High School. La scuola è stata comunque messa in sicurezza.

Il dipartimento di polizia di Knoxville ha twittato che le autorità sono sul luogo della sparatoria. Bob Thomas, il sovrintendente delle scuole della contea di Knox, fa sapere invece che «l’edificio scolastico è stato messo in sicurezza e gli studenti che non sono stati coinvolti nell’incidente sono stati riconsegnati alle loro famiglie».

In un successivo tweet ha aggiunto che le autorità stavano raccogliendo informazioni e su «questa tragica situazione» e che ulteriori informazioni sarebbero state fornite più tardi. La polizia ha invitato la gente a evitare la zona. Ancora da chiarire le circostanze della sparatoria.