Sparatorie in Florida: tre vittime tra cui una bambina

Sono tre le vittime, tra cui una bambina di 9 anni, di alcune sparatorie avvenute ieri sera in Florida in cui ha perso la vita un giornalista di una tv di Orlando che stava facendo un servizio su una serie di attacchi con armi da fuoco nello Stato. Lo ha dichiarato lo sceriffo della contea di Orange, citato dai media Usa. La polizia ha arrestato un 19enne, Keith Melvin Moses: è accusato di omicidio in relazione ad almeno cinque sparatorie avvenute nel giro di poche ore. Il giovane ha diversi precedenti penali.