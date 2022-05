Usa, 18enne spara in scuola elementare del Texas: morti 19 bambini e 2 adulti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un diciottenne ha fatto irruzione in una scuola elementare di Uvalde sparando all’impazzata. Ventuno i morti: 19 bambini e due adulti. Il presidente Biden parla agli americani: «Sono stanco, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto in Usa». Il giovanissimo killer ha sparato alla nonna prima di entrare in azione. È stato ucciso dalla polizia. Al compimento dei 18 anni aveva comprato due fucili.

Si tratta una delle peggiori stragi della storia d’America che riporta alla memoria il massacro di Sandy Hook del 2012, quando il 20enne Adam Lanza aprì il fuoco e uccise 26 persone di cui 20 bambini.

Loading...

Del killer al momento non si sa molto. E’ stato ucciso nello scontro a fuoco con gli agenti e identificato in Salvador Roma, uno studente 18enne della Uvalde High School.

L’omicida era armato sicuramente con una pistola ma probabilmente, afferma il governatore del Texas Greg Abbott, aveva anche un fucile. “Ha sparato e ucciso in modo orribile e incomprensibile», aggiunge Abbott.

I motivi del gesto folle non sono ancora chiari. Secondo indiscrezioni prima di aprire il fuoco sui piccoli studenti della scuola elementare avrebbe scaricato la sua rabbia contro la nonna, ferendola.