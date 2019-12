Usa a tenaglia sui gasdotti: stop a Gazprom, aiuti (e armi) per EastMed

(Epa)

Da un lato le sanzioni contro i nuovi gasdotti russi, dall’altro un sostegno – politico, economico e militare – per lo sviluppo di un hub del gas nel Mediterraneo orientale. Gli Stati Uniti nei giorni scorsi non solo hanno costretto Gazprom a sospendere la costruzione del NordStream2, ma con una mossa a tenaglia hanno varato anche altri provvedimenti di legge, il cui primo effetto è stato spianare la strada all’EastMed.

L’accordo intergovernativo per la pipeline che punta a portare in Europa il gas del Bacino di Levante sarà firmato il 2 gennaio ad Atene da Grecia, Israele e Cipro. E non è un caso che l’annuncio sia arrivato adesso, perché gli Usa hanno appena tradotto in legge la promessa di sostenere e difendere (se necessario con le armi) il progetto.

Mentre l’attenzione degli esperti di energia si è focalizzata soprattutto sullo stop a NordStream 2, giunto mentre Russia e Ucraina si accordavano sul transito del gas, tra le norme approvate la settimana scorsa dal Congresso Usa c’è anche un testo dal titolo eloquente: «Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act».

Tra i punti principali, la fine dell’embargo alla vendita di armi a Cipro, finanziamenti e addestramento militare a favore della Grecia e la creazione di un organismo «per facilitare la cooperazione energetica tra Usa, Israele, Grecia e Cipro».

A presentare il disegno di legge (inserito anch’esso nel pacchetto sulla difesa, come le sanzioni contro NordStream2 e TurkStream) era stato il senatore democratico Bob Menendez, che ora acclama «l’alba di un nuovo giorno», quello che segna un maggiore coinvolgimento di Washington in un’area geografica strategica per i suoi interessi, nel mercato del gas e non solo.