Usa, trattative sul tetto al debito: Biden cancella il viaggio in Australia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il premier australiano Anthony Albanese ha confermato la cancellazione dell’incontro del Dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quad), l’alleanza strategica informale tra Australia, Giappone, India e Stati Uniti. La decisione è stata presa dopo la conferma della Casa Bianca della cancellazione da parte del presidente americano Joe Biden delle visite in Papua Nuova Guinea e Australia per motivi di politica interna legati alle trattative sul tetto del debito. Inizialmente il premier australiano credeva di poter organizzare a Sydney l’incontro, alla presenza di un alto esponente americano, ma poche ore più tardi l’evento è stato cancellato.

I paesi membri del Quad avranno invece un incontro a margine del vertice del G7 a Hiroshima al quale nel fine settimana parteciperanno i quattro leader. Nel dare conferma della cancellazione delle visite, la Casa Bianca ha riferito del sentimento di fiducia del presidente Biden sui progressi nei colloqui sul debito degli Stati Uniti. «Il presidente ha sottolineato che mentre resta ancora da lavorare su una serie di questioni difficili, è ottimista sul fatto che ci sia un percorso in direzione di un accordo di bilancio responsabile e bipartisan, se entrambe le parti negozieranno in buona fede riconoscendo che nessuna delle due otterrà tutto ciò che desidera». Biden, il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer e il leader repubblicano alla Camera Kevin McCarthy si sono incontrati martedì 16 maggio nello Studio Ovale. Schumer ha descritto l’incontro «buono e produttivo» in un briefing davanti alla Casa Bianca. McCarthy ha affermato che l’accordo è una possibilità, ma ha sottolineato che Democratici e Repubblicani sono ancora molto distanti.