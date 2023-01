Usa, trovati documenti top secret nell’ex ufficio di Biden. Trump: a quando raid a casa sua?

I punti chiave Trump: a quando perquisizioni a casa di Biden?

Circa 10 documenti «classificati», cioè top secret, sono stati rinvenuti nel vecchio ufficio di Joe Biden al Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un think tank di Washington che prende il suo nome dallo stesso presidente Usa. Le carte risalgono agli anni della sua vicepresidenza e sono state scovate in novembre. Il procuratore generale Merrick Garland ha chiesto al collega di Chicago di desecretare i documenti, poi consegnati agli archivi nazionali. La loro identificazione è avvenuta qualche giorno prima delle elezioni di midterm, a quanto ha rivelato il consigliere speciale Richard Sauber. Biden si era avvalso dell’ufficio a cadenza periodica, dalla metà del 2017 all’inizio della sua campagna presidenziale.

Sauber ha aggiunto che la Casa Bianca sta cooperando con il dipartimento di Giustizia e i National Archives, anche se nessuna delle due istituzioni ha rilasciato commenti sull’accaduto. Non è chiaro né il totale preciso delle carte né i contenuti, anche se l’emittente Cbs ha evidenziato che non includono segreti nucleari. Il Dipartimento di giustizia sta gestendo, in un caso separato, i documenti segreti custoditi dall’ex presidente Donald Trump nella sua villa in Florida. Gli agenti della Fbi hanno condotto una perquisizione autorizzata lo scorso 8 agosto nella villa di Mar-a-Lago, scovando un centinaio di carte «classificate» in mezzo a migliaia di altri documenti. Lo stesso Trump è apparso furioso alla notizia e chiede un trattamento analogo per Biden: «Quando l’Fbi farà irruzione nelle numerose case di Joe Biden, forse anche alla Casa Bianca? Questi documenti non sono stati assolutamente declassificati» ha scritto Trump sul social Truth, condividendo l’articolo della Cbs con le rivelazioni sul ritrovamento nell’ufficio di Biden.