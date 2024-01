Usa: Trump al 48% in sondaggi primarie repubblicane Iowa, domani il voto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le primarie repubblicane per la scelta del candidato alle prossime elezioni presidenziali americane partono con Donald Trump visto in largo vantaggio in Iowa, stato che domani 15 gennaio darà il via alla lunga corsa per la nomination.

Il sondaggio, condotto tra un campione di cittadini intenzionati a votare ai caucus locali, è realizzato per il Des Moines Register, Nbc News e Mediacom ed è tradizionalmente considerato un punto di riferimento attendibile a poche ore dal voto.

L’ex presidente raccoglierebbe il consenso del 48% degli elettori locali, mentre la gara per il secondo posto vede il sorpasso dell’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley, con il 20%, sul governatore della Florida Ron DeSantis con il 16%.

Al quarto posto l’imprenditore biotech Vivek Ramaswamy con l’8%. Dopo l’Iowa, che assegna 40 delegati alla convention repubblicana, il calendario delle primarie vede il New Hampshire al voto il 23 gennaio (sia per democratici che repubblicani) e culminerà nel Super Tuesday del 5 marzo.