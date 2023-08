Usa, Trump avanti nei sondaggi: ha il 62% delle preferenze fra Repubblicani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le quattro incriminazioni non fermano Donald Trump. Secondo un sondaggio Cbs-YouGov, l’ex presidente raccoglie il 62% delle preferenze fra gli elettori repubblicani contro il 16% di Ron DeSantis e il 7% di Vivek Ramaswamy. L’ex vicepresidente Mike Pence ha il 5% mentre il senatore del South Carolina Tim Scott il 3 per cento.

Non solo: dal sondaggio emerge che il 77% degli elettori repubblicani ritiene che Trump sia vittima di una persecuzione politica e che non ha violato alcuna legge non volendo riconoscere l’esito delle elezioni del novembre del 2020, vinte da Joe Biden.

Nyt: Trump vuole saltare dibattito repubblicano

In questo scenario, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal New York Times, Trump intende saltare il primo dibattito fra i candidati repubblicani alla Casa Bianca, in programma il 23 agosto, ma vuole con tutte le sue forze arrivare a un faccia a faccia con Joe Biden. L’ex presidente ha infatti il “forte desiderio” di confrontarsi con il presidente in carica, considerato che i consiglieri ritengono tale dibattito cruciale per una sua possibile vittoria alle Presidenziali del 2024.

Un confronto con Biden rappresenterebbe, riporta il NYT, una sfida al partito repubblicano che da due anni cerca alternative alla Commissione per i dibattiti presidenziali che si occupa dei dibattiti fra coloro che hanno conquistato la nomination dei loro rispettivi partiti. Trump ha tempo fino a lunedì 21 agosto per dare la sua risposta definitiva. In alternativa, potrebbe preferire un’intervista con Tucker Carlson.