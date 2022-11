Usa, Trump: «Il 15 novembre farò un grandissimo annuncio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante sia novembre, è subito incandescente il clima delle elezioni Midterm americane: alcuni repubblicani vicini a Donald Trump hanno già cominciato a lanciare l’avvertimento che, se i risultati del voto dovessero tardare, sarebbe molto sospetto. Ma è proprio l’ex inquilino della Casa Bianca a metterci il carico da 90: «Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago», ha detto in un comizio in Ohio, ventilando nuovamente la sua ricandidatura. E, soprattutto, non le ha mandate a dire alla speaker della Camera Nancy Pelosi.

È «un animale», ha dichiarato durante l’evento politico a sostegno del candidato repubblicano al Senato J.D. Vance. «Mi ha messo sotto impeachment per due volte, per nulla», ha aggiunto, quasi per giustificarsi. E poi il pronostico sulle elezioni Mdterm: «Credo che ci sarà una grossa ondata repubblicana, a cominciare da qui», ha detto riferendosi all’Ohio. L’ex presidente ha poi mostrato alla folla dei suoi sostenitori alcuni sondaggi che indicherebbero un 71% di consensi nei suoi confronti.