Usa, Trump si aggrappa a Georgia e Wisconsin. Ma i riconteggi non modificheranno il voto

Trump non cede e chiede un computo più accurato. In Wisconsin gli costerà 3 milioni di dollari. Intanto Biden ogni giorno dà nuovi dettagli sul programma

Il presidente eletto Joe Biden ogni giorno dà indicazioni, più o meno esplicite, di quale sarà il suo programma di politica nazionale e internazionale. Ma Donald Trump non molla e, in almeno due Stati, Georgia e Wisconsin, proseguono le dispute sul conteggio.

Georgia

La partita potrebbe essere riaperta nello stato della Georgia, dove dopo il riconteggio delle schede di alcune contee Biden continua ad avere un vantaggio, con uno scarto di poco superiore ai 13mila voti; che però negli ultimi giorni è sceso a quota 8mila.Durante il riconteggio delle schede nella Floyd County, regione della Giorgia, sono stati identificati 2.600 voti che non erano originariamente state inserite nel computo elettorale.

Sulle colonne del Washington Post si dà conto della vicenda in Georgia, con maggiori particolari. Il senatore repubblicano Lindsay Graham, pare abbia chiesto al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, di invalidare voti per posta legalmente inviati nel tentativo di rovesciare la sconfitta di misura di Trump.

La denuncia è stata fatta in un'intervista al quotidiano in cui il segretario di Stato esprime la sua esasperazione per le accuse senza fondamento che stanno arrivando da Trump e dai suoi alleati riguardo all'integrità dei risultati elettorali dello stato dove ha vinto un democratico per la prima volta dal 1992.

Raffensperger racconta il colloquio avuto nei giorni scorsi con Graham che gli chiedeva se il segretario di Stato avesse la possibilità di invalidare le schede arrivate per posta in alcune contee appellandosi ad irregolarità nel sistema di verifica delle firme. Il repubblicano ha detto di essere rimasto “sconvolto” per il fatto che il senatore a capo della commissione Giustizia sembrava voler suggerire un modo per invalidare voti legali.