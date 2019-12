Usa, Trump in stato di accusa: la Camera dice sì all’impeachment È solo il terzo Presidente nella storia Usa a essere incriminato dal Congresso. Il voto dei deputati ha rispettato le divisioni di partito, con sole due defezioni tra i democratici e i repubblicani compatti in difesa della Casa Bianca. L’opinione pubblica è a sua volta spaccata a metà su una rimozione di Trump. La parola passa ora al Senato per il processo a gennaio di Marco Valsania

Usa, Trump: i pro-impeachment nelle piazze

5' di lettura

New York - Per Donald Trump è impeachment. Il Presidente è stato incriminato dalla Camera americana, che ha approvato due accuse al termine di una maratona di otto ore di duro dibattito: abuso di potere, per aver ricattato l’Ucraina chiedendo favori politici personali in cambio di aiuti militari. E ostruzione del Congresso, per aver rifiutato di consegnare ogni documento e di permettere ogni testimonianza richiesta dai parlamentari nelle loro indagini. Il voto, raro e storico, ha rispecchiato le divisioni di partito: il primo articolo di impeachment, abuso di potere, è passato con 230 voti a favore, tutti i democratici con sole tre defezioni, due voti contrari e un astenuto. Ha votato a favore anche un indipendente. I deputati repubblicani, 197, hanno votato compatti per bocciare l’accusa. Il secondo articolo, ostruzione alle attività di indagine del Congresso, ha ricevuto 229 voti a favore tutti democratici e 198 contrari.

I l Processo al Senato

La parola passerà al Senato, dove verrà tenuto il processo vero e proprio a gennaio. E dove è prevista un’assoluzione di Trump, data la maggioranza repubblicana in quella sede e la necessità del consenso di due terzi dei senatori per una rimozione del presidente. Nessun presidente è mai stato rimosso per impeachment nella storia americana. Trump è però solo il terzo Commander in Chief a finire sotto accusa formale dopo Andrew Jackson nell’Ottocento e Bill Clinton negli anni Novanta del secolo scorso. Richard Nixon si dimise nel 1974 prima ancora che la Camera votasse contro di lui per il Watergate.



Battaglia Camera-Senato

Che lo scontro sia ancora del tutto aperto lo ha confermato la conferenza stampa successiva all’impeachment. I leader democratici, guidati dalla Speaker Pelosi, hanno indicato di non voler cedere il controllo del procedimento al Senato: le accuse non decadono e un processo può essere intentato in ogni momento. Pelosi vuole aspettare che il Senato stabilisca e garantisca regole equilibrate per un autentico procedimento prima di inviare in quella sede gli articoli di accusa. «Finora non abbiamo visto nulla che assomigli a un processo giusto», ha detto. Il leader del Senato Mitch McConnell ha infatti rivendicato apertamente di voler coordinare l’andamento del processo con la Casa Bianca, ha detto di non ritenersi «imparziale» e ha definito il caso portato dalla Camera come «debole».

Il timore dei democratici è che i vogliano chiudere il caso in fretta, con un «processo farsa». McConnell ha già fatto sapere ad esempio di non voler chiamare ulteriori testimoni durante il processo, a cominciare da attuali ed ex esponenti di spicco dell’amministrazione a conoscenza di fatti controversi, quali il capo di staff Mick Mulvaney e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Uno scontro tra leadership della Camera e del Senato potrebbe aprire una inedita crisi istituzionale e costituzionale.



Trump reagisce

La Casa Bianca ha reagito con durezza all’impeachment. In un comunicato ha apostrofato l’azione della Camera come «vergognosa» e «illegittima». Trump, durante un rally elettorale a Battle Creek in Michigan, ha ribadito di non aver fatto «niente di male». Ha poi affermato di «non sentirsi sotto accusa, il Paese va meglio di sempre». Ha poi accusato i democratici di aver condotto una caccia dalle streghe e di aver dimostrato con l’impeachment di «odiare gli elettori americani». Nei giorni scorsi aveva già inviato una violenta lettera di sei pagine allo Speaker democratico della Camera Nancy Pelosi, che accusa l’opposizione di una «crociata di partito», di essere lei a voler «sovvertire le elezioni e la democrazia». E si è detto convinto che i senatori «faranno la cosa giusta», suggerendo una propria assoluzione.