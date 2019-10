Usa, il tweet pro-Hong Kong del manager Nba fa infuriare la Cina Uno dei manager Nba più vista, Daryl Morey degli Houston Rockets, ha firmato un messaggio di sostegno ai dimostranti dell’ex colonia britannica. Ma l’irritazione di Pechino ha costretto la lega cestistica a riparare in fretta, segnando un nuovo capitolo dei dissidi fra libertà di espressione e interessi commerciali di Marco Valsania

Hong Kong, arriva primo avvertimento dei soldati cinesi

È l'altra guerra di business e politica scoppiata tra Stati Uniti e Cina. Una guerra che vede in gioco da una parte i valori della libertà d'espressione e d'impresa ufficialmente celebrati dalle grandi aziende statunitensi; dall'altra i loro obiettivi d'essere protagonisti nel colossale mercato cinese del presente e del futuro senza irritare Pechino.

Lo scontro che è adesso esploso è insolito quanto rivelatore del dilemma. Ha visto in prima linea la lega sportiva americana con vocazione internazionale per eccellenza: la National Basketball Association della pallacanestro professionistica. Un messaggio personale di sostegno ai dimostranti pro-democrazia di Hong Kong a firma di uno dei suoi manager piu' in vista - Daryl Morey degli Houston Rockets - ha scatenato durissime ritorsioni cinesi. E successive corse ai ripari - e a profuse scuse - dei proprietari di squadre che nella potenza asiatico vedono anzitutto opportunità di crescita degli affari. Una ritirata che ha tuttavia prestato il fianco ad altre critiche in patria, di opportunismo e cinismo. La Cina, insomma, rimane un terreno delicato se non minato per il business americano oltre a una terra promessa.

Gli altri scivoloni, dal Marriot alla Gap

Il basket ne è solo l'ultimo esempio. Aziende da Marriott International a Tiffany, da Gap a Coach, per rimanere tra i marchi statunitensi, hanno fatto i conti con pesanti controversie legate a percepite offese ai danni della Cina. A volte hanno mostrato sensibilità malvista per l'indipendenza di Hong Kong, del Tibet o di Taiwan. Marriott ha presentato le proprie scuse per un sondaggio dove alcuni di queste realta' non apparivano chiaramente come parte della Cina. Gap ha dovuto ritirare una maglietta che sfoggiava una mappa della Cina senza Taiwan. Tiffany ha cancellato in una profusione di pentimenti un tweet «alla Morey», parso favorevole alle proteste di Hong Kong mostrando l'immagine di una dimostrante ferita.

Il tutto questa volta è cominciato quando il general manager dei Rockets, divenuta una delle più quotate e popolari squadre in Cina per aver avuto tra i suoi passati campioni la stella del basket Yao Ming, è sceso in campo sulle proteste. Morey, executive d'avanguardia per aver introdotto in grande stile l'uso di dati e metodi analitici nel costruire i team, ha twittato: “Lottiamo per la liberta'. Siamo con Hong Kong”. Immediata e sostenuta la reazione: societa' cinesi che sponsorizzavano i Rockets, le calzature Li Ning e la Shanghai Pudong Development Bank, hanno cancellato accordi e canali televisivi locali hanno annunciato boicottaggi delle partite della squadra, questo mentre alcuni team si trovano in tour in Asia e si apprestano a giocare partite in Cina, dove il seguito della pallacanestro Usa è vasto.

