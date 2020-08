Uscire dai debiti, regole più semplici per aiutare famiglie e mini-imprese

Le proposte di modifica allargano la platea dei debitori che possono accedere alle procedure finalizzate all’uscita dalle difficoltà, snelliscono gli iter e uniformano l’applicazione normativa. «Se l’inammissibilità verrà confermata cercheremo di inserire queste modifiche nel Dl Agosto», conclude Pesco.

Il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della crisi ha l’obiettivo di evitare l’impatto del nuovo meccanismo di allerta su un sistema imprenditoriale in difficoltà a causa della crisi Covid.

Al contrario, le innovazioni in materia di sovraindebitamento sarebbero utili proprio per aiutare consumatori, famiglie, professionisti e piccole imprese (quelle non fallibili) che hanno subito un calo del proprio reddito, a uscire da impegni debitori diventati non più sostenibili, evitando il rischio di cadere nelle mani di usurai e strozzini.

Una legge rimasta sulla carta

In otto anni di vita, la legge 3/2012, varata dopo la crisi del 2008 per dare una seconda chance ai debitori esclusi dalle procedure fallimentari, è rimasta di fatto sulla carta. Non solo perché le istanze sono sempre state molto poche (6.747 nel 2019 e 4.919 nel 2018), ma anche perché la maggior parte non va a buon fine.

Solo il 23% dei piani del consumatore e il 28% degli accordi di ristrutturazione (utilizzabili anche da professionisti e imprenditori non fallibili) si è chiuso con il decreto di omologa, ossia con il provvedimento che rende esecutivo il piano di rimborso dei creditori e permette al debitore di “esdebitarsi”, ossia di cancellare tutti i “pagherò”.