Uso di email e social media: nelle policy aziendali diritti, obblighi e controlli

Se però la violazione è così grave da porsi in contrasto con gli obblighi di diligenza e fedeltà dettati dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile o da altre leggi nazionali, l’esigenza informativa è garantita dalla stessa pubblicità delle fonti normative, come ribadito di recente dal Tribunale di Cosenza con la sentenza 4096 pubblicata lo scorso 23 febbraio.

Policy e tutela dei dati

A più riprese, poi, il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato altri paletti, richiamando i datori di lavoro all’importanza di fornire ai dipendenti informative adeguate sulle modalità e finalità di raccolta dei dati. In particolare le policy aziendali dovranno precisare in che modo verranno effettuati i controlli, che non potranno essere mai sistematici e illimitati, su quali dati e le eventuali sanzioni in caso di violazioni. In sede giudiziaria poi sarò necessario dimostrare che il lavoratore fosse stato messo a conoscenza delle policy aziendali attraverso affissione in bacheca o comunicazione telematica con conferma di lettura. Non è un caso che molte aziende facciano sottoscrivere le policy al momento dell’assunzione o richiedano il flag di lettura contestualmente alla trasmissione della busta paga.

La comunicazione delle policy

La sola pubblicazione on line potrebbe infatti non bastare, sulla falsariga della giurisprudenza che già si è espressa sulla nullità delle sanzioni irrogate per omessa affissione del codice disciplinare all’interno dell’azienda.

Per i giudici, infatti, se il codice disciplinare affisso è immediatamente visibile e percepibile dal lavoratore, lo stesso non si può dire per la versione pubblicata sul portale telematico dell'azienda che subordina la visibilità dello stesso alla scelta del lavoratore di consultare la relativa pagina. Così si è espresso il Tribunale di Arezzo con la sentenza n.134 dello scorso 14 aprile che ha annullato la sanzione disciplinare conservativa irrogata al lavoratore proprio sulla base dell’insufficiente visibilità della pubblicazione on line del codice disciplinare.

Con l’incremento dello smart working però il principio potrebbe valere anche al contrario, imponendo al datore la comunicazione telematica delle policy con conferma di lettura del dipendente o sottoscrizione digitale. Negli ultimi anni la giurisprudenza e i provvedimenti del Garante hanno delineato i possibili contenuti delle policy aziendali, dettando regole condivise.