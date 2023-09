Ustica, Meloni: «Se Amato ha nuovi elementi li metta a disposizione». Parigi: già fornito ogni elemento

I passaggi fondamentali

Il giorno dopo la sparizione dell’aereo, nel giugno del 1980, gli atti urgenti dell’indagine furono affidati al pm di Roma Giorgio Santacroce. Le prime ricostruzioni fanno riferimento ad un cedimento strutturale del velivolo, ma già c’era chi ipotizzava che a causare l’esplosione fossero stati una bomba o un missile. A metà luglio del 1980, sui monti della Sila venne ritrovato il relitto di un Mig libico, che qualcuno pensò subito potesse avere avuto un ruolo nella strage di due settimane prima. Nella primavera del 1982 la Commissione ministeriale scarta l’ipotesi del cedimento strutturale, concentrandosi su quella dell’esplosione esterna (missile) o interna (bomba). Soltanto nel 1984 si decide il recupero del relitto. L’operazione, che parte nel 1986 viene affidata a due navi e ad un sottomarino di una società francese che risulterà successivamente legata ai servizi segreti. Nel 1989 la commissione coordinata dall’ingegner Massimo Blasi, ad eccezione di due componenti, sposa la tesi del missile. E’ il ’90 quando il giudice Rosario Priore subentra al giudice Vittorio Bucarelli, che abbandona in rotta con l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato. Nel 1992 vengono incriminati decine tra ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica militare per depistaggi, distruzione di prove e falso. Per sette generali si profila l’aggravante dell’alto tradimento.

Diciassette anni dopo la strage, nel giugno del 1997, si profila l’ipotesi che il volo Itavia si trovasse suo malgrado nel pieno di uno scenario di guerra con la presenza di parecchi velivoli militari non tracciabili. Conclusa l’indagine, il giudice Priore dispone 9 rinvii a giudizio: per quattro generali dell’Aeronautica l’accusa è di attentato agli organi costituzionali con l’aggravante dell’alto tradimento; cinque rispondono invece di falsa testimonianza. A presiedere il processo è la terza Corte d’assise di Roma presieduta dal giudice Giovanni Muscarà. Nel 2000, la Corte rimette gli atti ai pm relativamente alle posizioni dei 5 militari accusati di falsa testimonianza che saranno processati con il rito previsto dal nuovo codice di procedura penale. Intanto, nel dicembre 2003, i pm chiedono la condanna a 6 anni e nove mesi di reclusione per i 4 generali sul banco degli imputati. La seconda Corte d’assise di Roma derubrica il reato di attentato agli organi costituzionali con l’aggravante dell’alto tradimento. Dopo 3 giorni di camera di consiglio, viene disposto il non doversi procedere nei confronti di Bartolucci e Ferri. Assolti Melillo e Tascio. Cinque anni dopo, la prima Corte d’Assise d’appello assolve dal depistaggio i generali dell’Aeronautica Bertolucci e Ferri. Saranno assolti definitivamente nel 2007.

43 anni di processi e depistaggi

A parlare di “un aereo francese”, nel 2007 è l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che parla di un caccia in volo dietro al Dc-9 «per non essere intercettato dal radar dell’aereo libico che stava trasportando Gheddafi. Ad un certo punto lancia un missile per sbaglio - dice l’ex capo di Stato -, volendo colpire l’aereo del presidente libico».

Nel gennaio del 2013 l’ipotesi del missile viene definita “abbondantemente e congruamente motivata” dalla sentenza con cui la terza sezione civile della Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dal ministero della Difesa e delle Infrastrutture, ribadendo che i parenti delle vittime del disastro devono essere risarcite. Nel 2016, il tribunale civile di Palermo, con tre distinte sentenze condanna i ministeri della Difesa e dei Trasporti a risarcire per complessivi 12 milioni di euro 31 familiari delle 81 vittime. Nel maggio del 2018, le sezioni unite civili della Cassazione, stabiliscono un risarcimento record di oltre 265 milioni di euro che i ministeri delle Infrastrutture e della Difesa devono riconoscere alla compagnia aerea Itavia per i danni subiti a seguito del disastro aereo.