Ustica: presto vertice pm Roma, si valuta se sentire Amato

Sì farà la prossima settimana un vertice in Procura, a Roma, per aggiornare l’inchiesta ancora aperta sulla strage di Ustica. Un incontro a cui prenderanno parte, in base a quanto si apprende da fonti di Procura, il capo Francesco Lo Voi, l’aggiunto Michele Prestipino e il sostituto Erminio Amelio, quest’ultimo titolare del fascicolo. Obiettivo è valutare eventuali spazi di manovra e l’eventuale opportunità di sentire l’ex premier Amato dopo le sue affermazioni dei giorni scorsi.

Amato alla Stampa estera, la richiesta a Macron

«Al giovane presidente francese Macron, che aveva due anni all’epoca, chiedo che ci liberi dalla questione Solenzara». Dopo il clamore suscitato dalla sua intervista Giuliano Amato, convocati i giornalisti nella sede della Stampa estera, torna sulla base militare francese in Corsica, luogo di uno dei misteri del caso. Perché è da lì potrebbe essere infatti decollato il caccia che lanciò il missile che colpì il Dc9 dell’Itavia sui cieli di Ustica la notte del 27 giugno 1980. Dal Pd è arrivata un’interrogazione al Governo per chiedere che accerti la verità. «È un diritto dei familiari delle vittime, ma è un diritto che spetta a tutto il Paese», secondo la segretaria Elly Schlein, in visita a Parigi. Le autorità transalpine hanno sostenuto che la base in questione era chiusa a partire dalle 17 il giorno del disastro. In seguito testimonianze indicarono invece che quella notte nella struttura dell’Armée de l’air era in piena attività.