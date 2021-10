Utenti coinvolti per creare un ecommerce fluido e senza errori

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una startup innovativa, e quindi nata per lavorare con le tecnologie digitali, ma fa dell'intelligenza cognitiva umana, e quella della propria community di esperti in modo particolare, il valore aggiunto attraverso il quale proporsi alle aziende per aiutarle a creare servizi digitali rivolti al consumatore. App e vetrine di e-commerce in testa.

La storia di AppQuality inizia nel 2015 nel centro di ricerca “Mobile Lab” del Politecnico di Milano e di Cremona e porta la firma di tre ex studenti, Edoardo Vannutelli, Filippo Maria Renga e Luca Manara (che di questa startup è oggi il Ceo): l'idea era quella di migliorare la qualità delle applicazioni mobili chiedendo agli utenti stessi di testarle per trovarne i difetti di funzionamento.

Validazione «human»

In questi anni la società ha messo in campo un ventaglio di soluzioni che hanno nel crowdtesting e nell’Ux (user experience) testing le sue espressioni più avanzate e che riflettono un comune approccio: mettere i consumatori finali e l'usabilità e l'accessibilità di un prodotto al centro e coinvolgere la propria community (la crowd) di persone reali in tutte le fasi del processo di sviluppo del prodotto stesso, dal design fino al suo rilascio.

Testare internamente il software di un sito o di un servizio di e-commerce, osservano da AppQuality, è però un lavoro che richiede tempo, molte risorse e di solito non è mai sufficiente per avere la garanzia di lanciare sul mercato una soluzione priva di errori.

La ricetta della startup - che ha già convinto realtà di primo piano come Pirelli, Costa Crociere, De' Longhi, Enel, Lottomatica, Intesa Sanpaolo, Axa - è ben sintetizzata da Manara: «Non si progetta ciò che piace al designer, ma l'esperienza che soddisfa l'utente. E anche nella validazione dei risultati restiamo human-centric, affidandoci a una rete di esperti in carne ed ossa che controllano in tempo reale ogni segnalazione, certificandone la qualità e rimuovendo duplicati».