Utenti Rabona Mobile senza internet da giorni: che sta succedendo

Da mercoledì scorso gli utenti dell'operatore mobile virtuale Rabona – su rete Vodafone – non possono navigare su internet. Da metà marzo, inoltre, non possono mandare sms ad altri numeri. La pagina Facebook di Rabona si riempie di migliaia di commenti di utenti, anche aziendali che cercano spiegazioni, a cui l'azienda da Rabona Mobile giorni si limita a offrire generiche rassicurazioni. Del tipo “stiamo lavorando per risolvere il disservizio”, senza spiegare cause né ipotizzare una data di soluzione.

Le segnalazioni

L'associazione Codici intanto si è attivata per raccogliere segnalazioni e poi avviare richieste massive di rimborso. Per le regole di settore, si tratterebbe di 6 euro per ogni giorno di disservizio. Su Facebook alcuni utenti ricordano, con timore, quanto successo a Bip Mobile, fallito nel 2014 lasciando senza servizio (completamente) 200mila utenti.

Il dibattito sui social e sul web

Non stiamo fallendo», ha scritto però sui social l'account dell'operatore, rispondendo a questi sospetti.«Sono settimane difficili per i clienti di Rabona Mobile che, come se non bastasse, devono fare i conti anche con la scarsa assistenza da parte del servizio clienti della compagnia telefonica», accusa Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. «Non può certo essere sufficiente il messaggio pubblicato sui social dalla compagnia, che, a nostro avviso, avrebbe potuto e dovuto agire in maniera diversa. Per queste ragioni, ci siamo attivati per fornire assistenza ai consumatori danneggiati, al fine di tutelarne i diritti».«Ci scusiamo ancora dell’inconveniente e comprendiamo la tua difficoltà», si legge nell'ultimo messaggio del servizio clienti, pubblicato ieri su Facebook in risposta a un utente che si lamentava. «Ti assicuriamo che siamo al lavoro per risolvere la problematica nel più breve tempo possibile. Siamo al lavoro costantemente e stiamo rispondendo a tutti sia via email che telefonicamente al servizio clienti. Viste le tante chiamate si è creata una coda che a volte fa risultare la linea occupata, pertanto potete scrivere anche all’indirizzo email servizioclienti@rabona.it».«Sui social non trovate risposte in quanto le pagine non sono gestite dal supporto clienti ma dal reparto marketing e non ha le competenze per questo tipo di supporto.Ricordiamo ancora che tutta la nostra squadra è al lavoro costantemente per risolvere il problema».

Cosa dice Rabona?

Il numero è occupato anche per i contatti stampa. Abbiamo mandato una mail all'indirizzo dedicato ai giornalisti e aspettiamo risposta.Intanto, questa vicenda è un'opportunità per riflettere sui reali pro e contro di affidarsi a un operatore di nicchia. Da una parte, è vero che come tutti gli operatori virtuali, Rabona ha tariffe più economiche della media. E si tende a pensare che un virtuale offra la stessa qualità dell'operatore a cui si appoggia, poiché la rete è la stessa. Ma ci sono differenze non esplicite da tenere presente. La velocità potrebbe essere inferiore rispetto a un operatore non virtuale; questo fattore dipende dagli accordi presi con il gestore della rete. Alcuni test – come quelli di SosTariffe.it – sembrano confermare la maggiore lentezza dei virtuali. C'è da considerare poi che un virtuale non include smartphone nei contratti e può avere un servizio clienti meno affidabile o meo continuativo. Infine, l'incognita disservizi. Per un operatore normale sarebbe impensabile lasciare senza internet tutti gli utenti per giorni. Eventualità che invece, come si vede, è possibile con un gestore di nicchia.