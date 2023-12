Utenze, quando il locatore non può sospendere i servizi anche se l’inquilino è moroso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Domanda. Un contribuente concede in locazione il suo appartamento, lasciando le utenze di luce, gas e acqua intestate a sé stesso. Nel contratto di locazione è stabilito che il conduttore deve rimborsare al locatore l'importo delle bollette entro la loro scadenza. Il conduttore diventa moroso e il locatore inizia l'iter di sfratto, che sarà piuttosto lungo. Il locatore sa che, se disdice tutte le utenze, commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ex articolo 392 del Codice penale. Si chiede tuttavia se, perdurando la morosità del conduttore, il locatore può legittimamente sospendere i pagamenti delle bollette, in modo tale che le società erogatrici dei servizi cessino le forniture e il moroso rimanga senza luce, gas, riscaldamento e acqua. Il locatore è obbligato a pagare le bollette fino a quando l'immobile verrà rilasciato a seguito dell'esecuzione dello sfratto da parte dell'ufficiale giudiziario? Potrà non pagarle solo nel caso in cui dimostri di essere in difficoltà economica a seguito della morosità?

Risposta. Il locatore non è legittimato a sospendere i servizi in caso di morosità dell'inquilino, neanche se fosse a sua volta in difficoltà economica a causa degli inadempimenti di costui. Per l'articolo 1575 del Codice civile, infatti, il locatore deve consegnare al conduttore la casa in buono stato di manutenzione e mantenerla in modo tale da servire all'uso convenuto. Pur se l'inquilino non paga i canoni, dunque, il locatore non è legittimato a sospendere i servizi o i pagamenti necessari all'erogazione dei servizi. In difetto, ove non sia ancora intervenuta la convalida dello sfratto, si rischierebbe finanche l'eccezione di inadempimento, ex articolo 1460 del Codice civile, da parte del conduttore. Non solo: pur dopo la convalida dello sfratto, il locatore, se provocasse la sospensione dei servizi prima dello sloggio, rischierebbe un'azione di danni da parte dell'inquilino per il disagio causato dall'improvvisa sospensione, anche senza considerare la fattispecie di reato ex articolo 392 del Codice penale, citato dal lettore, per il quale chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere algiudice, si faccia arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 516 euro. Per il futuro è più prudente far intestare le utenze direttamente al conduttore, inserendo un'apposita pattuizione in questo senso nel contratto di locazione. Inoltre, per contrastare le possibili morosità, è possibile chiedere all'inquilino il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento degli affitti e di eventuali danni.

Loading...

Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 18 dicembre.

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti