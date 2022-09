Utile di 1,7 milioni per Arexpo. Grando nuovo presidente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo consiglio di amministrazione per Arexpo, la società a maggioranza pubblica proprietaria dei terreni che ospitarono Expo 2015 a Milano, su cui oggi è in via di realizzazione il più grande polo tecnologico-scientifico italiano, il Milano Innovation District (Mind), focalizzato sulle scienze della vita.

L’assemblea degli azionisti ha formalizzato la nomina del cda, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Alla presidenza è stato nominato Alberto Grando, professore ordinario di Economia e gestione delle Imprese all’Università Bocconi, mentre è stato confermato l’amministratore delegato Igor De Biasio, che svolge questo incarico dal 2019.

Fanno parte del nuovo cda anche Enrica Baccini, confermata nell’incarico, Giovanna Della Posta e Massimiliano Tarantino, che invece entrano per la prima volta nel board di Arexpo.

L’assemblea ha anche approvato la proposta di bilancio per il 2021, che prevede un utile ante imposte di 4,2 milioni di euro e un utile netto di 1,7 milioni: per la società si tratta del secondo esercizio consecutivo in utile.

Arexpo è una società con un azionariato prevalentemente pubblico: la maggioranza è in mano al ministero dell’Economia e delle finanza (39,28% delle quote), mentre Regione Lombardia e Comune di Milano hanno il 21,05% ciascuno, seguiti dalla Fondazione Fiera Milano con il 16,80%. Quote minori sono detenute dalla Città Metropolitana di Milano (1,21%) e dal Comune di Rho (0,61%).