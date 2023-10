Utile operativo +47,2% a €1,26 miliardi per Škoda nei primi nove mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Škoda Auto registra una crescita costante nei primi tre trimestri dell’anno con risultati positivi in tutti i principali indicatori finanziari. Il fatturato è cresciuto del 29,5% su base annua a 19,6 miliardi di euro. L’utile operativo si attesta a 1,26 miliardi (+47,2%), mentre il ritorno sulle vendite è aumentato al 6,4% (nel 2022 era al 5,6%), anche dopo aver tenuto conto della cessazione delle attività in Russia. Tuttavia, una recente interruzione della catena di approvvigionamento da parte di un fornitore sloveno potrebbe avere un impatto sugli utili per il resto dell’anno. Il flusso di cassa netto è stato di 1 miliardo (+22,3%). Un contributo chiave a questa tendenza positiva è stata la solida performance di vendita della famiglia Enyaq 100% elettrica. A livello globale Škoda ha consegnato 642.200 veicoli nei primi nove mesi.



Allo stesso tempo la Casa sta portando avanti il suo piano di internazionalizzazione: in qualità di leader strategico del Brand Group Core del gruppo Volkswagen nella regione ASEAN, Škoda ha compiuto il primo importante passo a settembre entrando nel mercato vietnamita, porta d’accesso all’intera Regione. Con 145.000 unità vendute, Octavia continua ad essere il modello bestseller del brand, con un incremento del 35,8% rispetto all’anno precedente. Il modello rappresenta oltre un quinto delle consegne globali di Škoda.