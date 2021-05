Utili a 361 milioni per Unipol, corre il Vita

I punti chiave Utile in crescita

Combined ratio in calo

Solvency al 210%

Utile in forte ascesa, anche senza il contributo di Bper. Il gruppo Unipol ha approvato i conti del primo trimestre che hanno segnato un risultato netto consolidato a 361 milioni dai 134 milioni di un anno fa. Al netto del contributo della banca, il profitto sarebbe comunque salito a 242 milioni. La raccolta diretta assicurativa ha raggiunto 3,2 miliardi (+2%) con il Danni che si è fermato a 1,9 miliardi (-3%, pesa il calo dei premi auto legato al mese gratuito concesso per il lockdown 2020) mentre il Vita è cresciuto del 10,7% a 1,3 miliardi. Il Combined ratio netto riassicurazione è migliorato all'89,1% (dal 92% al 31 marzo 2020) mentre il Solvency ratio consolidato è risultato pari al 210% dal 216% di fine 2020.

Il risultato consolidato della gestione per l'anno in corso, «escludendo eventi attualmente non prevedibili anche legati ad un aggravarsi del contesto di riferimento, è atteso positivo e in linea con gli obiettivi definiti nel piano strategico 2019 -2021».

Sul risultato netto del primo trimestre 2021 ha inciso positivamente il contributo pari a 119 milioni di euro, derivante dal consolidamento pro-quota del risultato di Bper, che riflette, tra le altre, le componenti economiche straordinarie connesse al badwill rilevato per l'acquisto delle attività ex Ubi.

La flessione dei premi Danni è invece attribuibile al comparto Auto, con premi pari a 932 milioni, in calo dell'8,8% sui dati al primo trimestre del 2020 per effetto, come si diceva, dell'iniziativa denominata #UnMesePerTe. I premi Non Auto, pari a 987 milioni, sono risultati in crescita del 3,1% grazie all'efficace azione commerciale praticata dalle reti di vendita e al rinnovato interesse della clientela nei confronti dei prodotti salute.

In questo contesto la controllata UnipolSai ha generato un risultato netto consolidato a 249 milioni (+45,7%) rispetto ai 171 milioni al 31 marzo 2020. La raccolta diretta assicurativa si attesta a 3,2 miliardi (+2%) con il Danni in discesa del 3% a 1,9 miliardi e il Vita salito del 10,7% a 1,3 miliardi. Il Combined ratio netto riassicurazione è migliorato all'89,1% (92,0% al 31 marzo 2020) mentre il Solvency ratio consolidato è pari al 277% (dal 281% di fine 2020).