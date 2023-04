Utili, arriva il primo stop post Covid. Ma per le banche la corsa prosegue

Ascolta la versione audio dell'articolo

La tanto temuta ora della frenata degli utili sta per scoccare per le principali società quotate in Europa. I bilanci del primo trimestre 2023 che saranno resi pubblici a partire da questi giorni evidenzieranno infatti secondo le previsioni una riduzione media del 2,6% rispetto a quanto realizzato dodici mesi prima per i profitti aziendali, che si attesteranno complessivamente attorno ai 118,6 miliardi di euro per marcare quindi la prima inversione di segno dalla fine del 2020, da quando cioè l’economia...