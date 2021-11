Utili boom per la corporate Europa. Quanto potrà durare ancora?

2' di lettura

Fino a quando la crescita degli utili delle società quotate sarà in grado di sostenere le Borse? Non è un mistero che nel momento in cui sui mercati si sono moltiplicati i timori legati all’inflazione, e soprattutto alle possibili contromosse restrittive delle Banche centrali, gli investitori si siano aggrappati alla capacità delle imprese di cavalcare la ripresa post-Covid e di sfornare bilanci record in un ideale passaggio di testimone fra la politica monetaria (e quella fiscale) e la crescita....