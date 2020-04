Utili in picchiata oltre il 100%

Un gigante nazionale per la Cina. Intanto la Cina si prepara al dopo Covid -19 per essere più forte sui mercati finanziari. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Bloomberg, è allo studio una possibile fusione tra le due maggiori società di intermediazione per dare vita a un sofggetto proprio nel mondo dell’investment banking in grado di competere meglio con le banche di investimento globali quando il paese riaprirà i suoi mercati . Citic Securities Co. e CSC Financial Co., insieme ai loro azionisti governativi Citic Group e Central Huijin Investment Ltd., avrebbero avviato la due diligence e uno studio di fattibilità su come strutturare l'accordo. I regolatori, tra cui la China Securities Regulatory Commission e l’Asset Supervision and Administration Commission di proprietà statale, sarebbero coinvolti nel processo.

Una potenza da 67 miliardi di dollari. Una fusione tra Citic e CSC, entrambi con sede a Pechino, creerebbe un gigante dell'investment banking del valore di 67 miliardi di dollari, superando persino Goldman Sachs Group Inc. nella capitalizzazione di mercato. In Cina l'apertura del suo settore finanziario (stimato in 45 trilioni di dollari) richiede con urgenza di creare una società in grado di confrontarsi con i giganti di Wall Street. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l’operazione si farà. Le azioni di Citic sono aumentate del 5,7%, mentre le azioni di CSC sono aumentate dell'11% nel trading di Hong Kong.

La China Securities Regulatory Commission già lo scorso anno aveva annunciato di voler creareuna banca di investimento nazionale con dimensioni per competere a livello internazionale, oltre a promuovere un'espansione internazionale del suo settore di intermediazione.

Nel loro insieme, i 131 broker cinesi hanno attività che sono uguali a quelle di Goldman Sachs. Sono anche lungi dall'essere banche d'investimento a pieno servizio, contando su mamma e commercianti pop in tutto il paese per contribuire con gran parte delle loro entrate. Anche il mercato è frammentato, con i primi cinque broker che catturano circa un terzo delle entrate del settore, secondo la ricerca di Goldman. Viste le potenzialità del mercato cinese, molti operatori internazionali stanno cercando di rafforzare le proprie strutture allargando gli staff da Goldman a UBS Group AG in tutte le aree del business dai futures e all’intermediazione titoli e fino alla gestione patrimoniale.

Spinto da ulteriori riforme del mercato dei derivati, da una maggiore portata istituzionale nei mercati del debito e azionari, la dimensione complessiva del mercato cinese potrebbero raggiunge i 116 miliardi entro il 2026 secondo Goldman Sachs.