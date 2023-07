Utili, prima frenata post-Covid in Europa. Piazza Affari si salva con le banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Eccola la frenata degli utili delle imprese europee, quella che tutti avevano previsto con ampio anticipo. Non arriva però all’appuntamento con le dimensioni che ci si poteva aspettare qualche mese fa, quando ancora si temeva una recessione dura per il Vecchio Continente e anche per le altre economie avanzate del mondo, né vale per tutti i settori e i Paesi. Sulla carta le previsioni medie di consenso fra gli analisti finanziari raccolte da Refinitiv I/B/E/S non ammetterebbero repliche: con un calo...